Доктор Лаврова назвала сбалансированное питание залогом правильного похудения

pixabay.com Правильное похудение будет успешным в случае сбалансированного рациона. Резкий отказ от некоторых видов пищи, например, от жиров, негативно повлияет на состояние организма, рассказала врач ультразвуковой диагностики Полина Лаврова.
pixabay.com Правильное похудение будет успешным в случае сбалансированного рациона. Резкий отказ от некоторых видов пищи, например, от жиров, негативно повлияет на состояние организма, рассказала врач ультразвуковой диагностики Полина Лаврова.
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