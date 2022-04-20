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Доктор Лаврова назвала сбалансированное питание залогом правильного похудения

Доктор Лаврова назвала сбалансированное питание залогом правильного похудения

pixabay.com Правильное похудение будет успешным в случае сбалансированного рациона. Резкий отказ от некоторых видов пищи, например, от жиров, негативно повлияет на состояние организма, рассказала врач ультразвуковой диагностики Полина Лаврова.

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