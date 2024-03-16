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Пермская птицефабрика, на которой заживо сжигали кошек, прокомментировала инцидент

Пермская птицефабрика, на которой заживо сжигали кошек, прокомментировала инцидент

На предприятии пройдет дополнительный инструктаж, чтобы избежать подобных ситуаций.«Комсомольская» птицефабрика под Кунгуром прокомментировала новость о том, что у них на предприятии заживо сжигали кошек.

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