Пермская птицефабрика, на которой заживо сжигали кошек, прокомментировала инцидент

На предприятии пройдет дополнительный инструктаж, чтобы избежать подобных ситуаций.«Комсомольская» птицефабрика под Кунгуром прокомментировала новость о том, что у них на предприятии заживо сжигали кошек.
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