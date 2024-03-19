Юные жители Ненецкого автономного округа получили свои первые паспорта в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России»

18 марта 2024 года в актовом зале Кванториума города Нарьян-Мара состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов 9 юным гражданам России, достигшим 14-летнего возраста.
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