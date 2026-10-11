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Новые цели ночных ударов ВС РФ: в Одессе поражен дата-центр, в порту Черноморск – сухогруз

В ночь на воскресенье, 11 октября 2026 года, российские военные продолжили нанесение ударов беспилотниками по дата-центрам, объектам украинской портовой инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ), Минобороны РФ доложило о поражении двух объектов.

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