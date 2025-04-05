Жителей шести старых домов в Новогирееве переселили по программе реновации

Жителей шести старых домов в районе Новогиреево переселили в новое жилье по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.