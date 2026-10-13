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Новости Липецка

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Травма на производстве в Липецкой области — работодатель выплатит 500 тыс. рублей

Травма на производстве в Липецкой области — работодатель выплатит 500 тыс. рублей

Из-за падения мешков весом 50 кг сотрудник получил тяжкие травмы. Суд обязал работодателя выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

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