ФУТБОЛ. Фонбет - Кубок России. «Путь РПЛ». Группа В. 3-й тур«КРАСНОДАР» - «ФАКЕЛ» - 0:2 (0:0) Голы: Багамаев, 69 (0:1).
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