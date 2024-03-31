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Психолог Кочетова назвала пять признаков того, что человеку срочно нужен отдых

Психолог Кочетова назвала пять признаков того, что человеку срочно нужен отдых

Какие признаки указывают на срочную необходимость в отпуске, к чему может привести его длительное отсутствие и как на человеке может сказаться сорванный отдых? На эти и другие вопросы в день информированности о синдроме упущенных отпусков "Газете.

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