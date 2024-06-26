Министерство обороны России требует взыскать почти ₽40 млн рублей с пермского телефонного завода

В картотеке Арбитражного суда Москвы говорится, что Министерство обороны России подало иск в суд на 38,8 млн рублей к пермскому телефонному заводу «Телта», руководство которого фигурирует в коррупционном деле начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина, следует из определения суда.