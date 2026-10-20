Чтобы не стать жертвой лисы, ни в коем случае нельзя ее подкармливать и приближаться к ней. Об этом «Абзацу» рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.
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