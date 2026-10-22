Масштабные протесты, охватившие европейские страны, могут в ближайшие месяцы перекинуться и на США.
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Кстати, "Зуммер" это запчасть от телефона!
вот тут мы с поручиком и поржали! - "организации французских беспорядков" валят на "международную сеть ультралевых НКО"! о, как! т.е. где-то внутри глобального частного каптала выросли ультралевые, не согласные с капитализЬмом принципиально, вплоть до радикальных настроений, перерастающих в радикальные же действия... ага. в качестве примера подсовывают "американского бизнесмена из Кремниевой долины Невилла Сингама", который, внимание!, - "сколотил состояние в IT-секторе"... и? в чьих же интересах действует Невилл Сингам, финансируя не только беЗпорядки в Париже, но и "движение феминисток CodePink",,выступления против самого, не побоимся этого слова, Трампа! эт надо же, какой смелый чудак! и чО, у него за спиной никого нет?.. в этот бред могут поверить только те, кто искренне верит в западную демократию, либерализЬм и пр. пошлость типа "свободного рынка"... закулисьем подобного уровня может выступать только и исключительно сам глобальный наднациональный частный капитал. это его "игры".
Этот опыт будет использован и в России.