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Большинство опрошенных россиян считают неоправданно высокими зарплаты депутатов

Большинство опрошенных россиян считают неоправданно высокими зарплаты депутатов

Согласно исследованию Superjob, также самыми переоцененными на рыне труда являются госслужащие, чиновники, менеджеры, директоры и руководители Зарплаты депутатов, а также государственных служащих россияне чаще всего считают неоправданно высокими.

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Комментарии
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Валерий Ворожищев
Вот они какие!
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1 час.
Karmadon
Не хрен считать ЧУЖИЕ деньги!
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1 час.
Владимир Дегтярев
Это не зарплата а содержание барина, вы чё еще не вкурили? ХОЛОПЫ!!!
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59 мин.

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