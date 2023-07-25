Большинство опрошенных россиян считают неоправданно высокими зарплаты депутатов

Согласно исследованию Superjob, также самыми переоцененными на рыне труда являются госслужащие, чиновники, менеджеры, директоры и руководители Зарплаты депутатов, а также государственных служащих россияне чаще всего считают неоправданно высокими.
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