В России оценили “голые” спектакли Константина Богомолова: “Я, извините, был в трусах”

Константин Богомолов. Фото: muzlifemagazine.ruАктер Сергей Колесников, известный своей работой в Театре Армии, открыто высказал свое недоумение по поводу постмодернистских спектаклей скандального режиссера Константина Богомолова.
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