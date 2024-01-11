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В России оценили “голые” спектакли Константина Богомолова: “Я, извините, был в трусах”

В России оценили “голые” спектакли Константина Богомолова: “Я, извините, был в трусах”

Константин Богомолов. Фото: muzlifemagazine.ruАктер Сергей Колесников, известный своей работой в Театре Армии, открыто высказал свое недоумение по поводу постмодернистских спектаклей скандального режиссера Константина Богомолова.

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Комментарии
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Lora Некрасова
Умница Сергей Колесников. Очень достойный и реалистичный, интересный артист. Его творчество и позиция вызывают уважение.
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13 час.
Людмила Абрамова
жаль что минкульта нет у нас, а то давно бы уже этого богомолова с его похотью запретили
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11 час.

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