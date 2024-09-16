"Совесть у вас есть?!": Навка и Плющенко просят у государства более 50 млн рублей на постановку своих ледовых шоу

Совсем охренели. Сейчас идёт СВО, люди собирают деньги и гумпомощь, а этим для развлекухи -деньги.Пусть сами зарабатывают, хватит халявы всем эти "звёздам"

Elena Dmitrieva

На развлекухи тратятся не миллионы, а миллиарды . Все эти Голоса, Маски, шоу 100 к одному и десятки других. Снова в рекламе Киркоров с пидорскими заявлениями : кто здесь номер один?!?! А ребята третий год в окопах … а генералы все погрязли во взятках и миллионных коррупционных преступлениях. Про диаспоры с их собственными судами, полицейскими и миграционными службами отдельный разговор . Страна больна!!!