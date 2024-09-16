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"Совесть у вас есть?!": Навка и Плющенко просят у государства более 50 млн рублей на постановку своих ледовых шоу

"Совесть у вас есть?!": Навка и Плющенко просят у государства более 50 млн рублей на постановку своих ледовых шоу

Интересная жизнь с Vera Star В последнее время возникает стойкое ощущение того, что над нами изощренно издеваются.

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Комментарии
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Виктор
Совсем охренели. Сейчас идёт СВО, люди собирают деньги и гумпомощь, а этим для развлекухи -деньги.Пусть сами зарабатывают, хватит халявы всем эти &quot;звёздам&quot;
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4 час.
Vladimir Soukhatchev
Семейный бизнес, однако, Песков-Навка!!! А Белоусов об этом &quot;бизнесе&quot; еще пока не знает???
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2 час.
Elena Dmitrieva
На развлекухи тратятся не миллионы, а миллиарды . Все эти Голоса, Маски, шоу 100 к одному и десятки других. Снова в рекламе Киркоров с пидорскими заявлениями : кто здесь номер один?!?! А ребята третий год в окопах … а генералы все погрязли во взятках и миллионных коррупционных преступлениях. Про диаспоры с их собственными судами, полицейскими и миграционными службами отдельный разговор .  Страна больна!!!
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2 час.

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