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«Адмирал» – 1-й клуб с Востока, выигравший серию плей-офф КХЛ с 7-м посевом или ниже

«Адмирал» первым на Востоке выиграл серию плей-офф с 7-м посевом или ниже.  Клуб из Владивостока (7-е место на Востоке по итогам регулярного чемпионата) обыграл уфимцев (2-е) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (3:2, 4-2).

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