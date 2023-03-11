«Адмирал» – 1-й клуб с Востока, выигравший серию плей-офф КХЛ с 7-м посевом или ниже

«Адмирал» первым на Востоке выиграл серию плей-офф с 7-м посевом или ниже. Клуб из Владивостока (7-е место на Востоке по итогам регулярного чемпионата) обыграл уфимцев (2-е) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (3:2, 4-2).