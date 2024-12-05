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Hyundai и Kia оказались в центре скандала с угонами автомобилей через USB-кабель

Hyundai и Kia оказались в центре скандала с угонами автомобилей через USB-кабель

Проблема массовых угонов автомобилей Hyundai и Kia продолжает обостряться в США. Стремительный рост числа краж вынуждает местные власти искать пути решения, а также поднимает вопрос о возможных судебных разбирательствах.

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