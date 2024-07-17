Мы должны обеспечить победу Украины, чтобы не воевать с русскими – британский полковник

Великобритания должна направить свою военную промышленность на помощь Украине. Об этом в эфире «Times Radio» заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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