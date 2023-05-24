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Welt: Путин находится во главе списка целей ГУР

Welt: Путин находится во главе списка целей ГУР

Президент России Владимир Путин находится во главе списка целей Главного управления разведки минобороны Украины, заявил начальник ведомства Вадим Скибицкий.

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