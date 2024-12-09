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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дзюба, игроки и тренеры «Акрона» спели «Седую ночь» в раздевалке после победы на «Зенитом»

В субботу тольяттинский клуб победил в Санкт-Петербурге (2:1) в матче 18-го тура Мир РПЛ. Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», забил победный гол «Акрона» и не стал праздновать его.

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