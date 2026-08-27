Ирак: Двое сотрудников службы безопасности были убиты и еще четверо ранены, когда сегодня утром боевики открыли огонь по сотрудникам службы безопасности и муниципальной службы, добивавшимся сноса несанкционированных жилых построек в Аль-Доре на юге Багдада.