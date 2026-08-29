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SPLETNIK

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"Я десятилетиями служила объектом для вашей коллективной ненависти". Саша Спилбер отреагировала на травлю в сети

"Я десятилетиями служила объектом для вашей коллективной ненависти". Саша Спилбер отреагировала на травлю в сети

28-летняя блогерша Саша Спилберг, которую в сети массово критикуют за наигранность в и сравнивают её манеру речи с "эффектом зловещей долины", отреагировала на хейт и попросила недоброжелателей отписаться от неё в соцсетях.

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