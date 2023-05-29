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Вот и бывший "олигарх"Роман Абрамович начал свой поход в бессмысленность

Вот и бывший "олигарх"Роман Абрамович начал свой поход в бессмысленность

ДОИГРАЛИСЬ. АБРАМОВИЧ РЕШИЛ ПОДАРИТЬ МИЛЛИАРДЫ УКРАИНЕПолученные с продажи футбольного клуба "Челси" 2,35 миллиарда фунтов стерлингов Романа Абрамовича могут поступить в благотворительный фонд для "украинцев, пострадавших от войны", уже в июне.

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