Вот и бывший "олигарх"Роман Абрамович начал свой поход в бессмысленность

ДОИГРАЛИСЬ. АБРАМОВИЧ РЕШИЛ ПОДАРИТЬ МИЛЛИАРДЫ УКРАИНЕПолученные с продажи футбольного клуба "Челси" 2,35 миллиарда фунтов стерлингов Романа Абрамовича могут поступить в благотворительный фонд для "украинцев, пострадавших от войны", уже в июне.