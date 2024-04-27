Московские производители готовы к выходу на африканский рынок

Московские производители микроэлектроники, медицинской техники и продуктов питания представили свою продукцию потенциальным контрагентам из стран Африки, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
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