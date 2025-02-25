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  • александр александров
    Уже не первый раз!!!изделие N2,штопаное!!!Вучич извинился з...
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Магуба Сыртланова: как «ночная ведьма» не щадила фашистов

Магуба Сыртланова: как «ночная ведьма» не щадила фашистов

Расскажем о летчице, чье имя имя золотыми буквами вписано в историю страны.Магуба Сыртланова. фото: Виртуальный музей Великой Отечественной войны республики ТатарстанГероем Советского Союза, легендарной летчицей Таманского женского бомбардировочного полка Магубой Сыртлановой гордятся две республики: Башкортостан, где она родилась и Татарстан, где она жила и работала после войны.

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