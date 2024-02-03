Дюжина загадочных вещей, которые вызывают крайнее любопытство

Может оно нам и не надо, но иногда так хочется просто знать! Кто-то увлекается сплетнями о соседях, кто-то - новостями о бывших одноклассниках, а мы - всякими загадочными штуковинами, которые находят люди.
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