Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Дюжина загадочных вещей, которые вызывают крайнее любопытство

Дюжина загадочных вещей, которые вызывают крайнее любопытство

Может оно нам и не надо, но иногда так хочется просто знать! Кто-то увлекается сплетнями о соседях, кто-то - новостями о бывших одноклассниках, а мы - всякими загадочными штуковинами, которые находят люди.

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