Священник благословил хоккеистов "Рязань-ВДВ" перед новым сезоном

Команда "Рязань-ВДВ" пригласила батюшку из Крестовоздвиженского храма в Дашково-Песочне. Протоиерей Александр Гривин побывал в ледовом дворце, где помолился вместе со спортсменами и благословил их перед новым сезоном.
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