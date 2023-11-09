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В Новосибирской области простились с погибшим в ходе СВО добровольцем

В Новосибирской области простились с погибшим в ходе СВО добровольцем

Сибиряк погиб при выполнении боевых задач в октябре 2023 года. С ним простились в родном районе. Жители города Куйбышев Новосибирской области простились с земляком Александром Бурматовым, погибшим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

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