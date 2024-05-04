В Красноярском крае поддержали сельскохозяйственные стартапы более чем на 300 миллионов

КРАСНОЯРСК, 4 мая, ФедералПресс. За пять лет реализации программы «Агростартап» в Красноярском крае помощь получили 77 начинающих представителей сельскохозяйственного бизнеса на общую сумму 317,5 миллиона рублей.
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