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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Красноярском крае поддержали сельскохозяйственные стартапы более чем на 300 миллионов

В Красноярском крае поддержали сельскохозяйственные стартапы более чем на 300 миллионов

КРАСНОЯРСК, 4 мая, ФедералПресс. За пять лет реализации программы «Агростартап» в Красноярском крае помощь получили 77 начинающих представителей сельскохозяйственного бизнеса на общую сумму 317,5 миллиона рублей.

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