Parents.ru

48 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alexandr roshildovich
    Ракель, не обращайте вниманием на завистником, вы свободный человек, что хотите и надевайте, вы прекрасна как цветок«Непристойный нар...
  • Татьяна
    Ну и зачем об этом нам знать ???? Гражданка Америки, живёт там, выступает в танцах за Америку, насиликоненная малолет...Словно в папином ...
  • Оливия Никтова
    Из ранних..шлю******приедет время..устанет от всего этого!! пока папа клипает клипы   все у ее ног..денежки ...не пах...Словно в папином ...

Словно в папином клипе: как живет красивая и богатая школьница Тоня Худякова

Словно в папином клипе: как живет красивая и богатая школьница Тоня Худякова

В 15 лет она чемпионка мира по бальным танцам, модель и блогер-миллионник. Как все это удается столь юной девушке? Тоня Худякова и ее типичный букет, фото: соцсетиКрасивая жизнь — фирменный почерк клипмейкера Павла Худякова, отца успешной блогерши.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх