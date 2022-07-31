Словно в папином клипе: как живет красивая и богатая школьница Тоня Худякова

В 15 лет она чемпионка мира по бальным танцам, модель и блогер-миллионник. Как все это удается столь юной девушке? Тоня Худякова и ее типичный букет, фото: соцсетиКрасивая жизнь — фирменный почерк клипмейкера Павла Худякова, отца успешной блогерши.