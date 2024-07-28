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Царьград

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Диетолог назвала напиток, "убивающий" людей старше 50 лет

Диетолог назвала напиток, "убивающий" людей старше 50 лет

Райт призывает отказаться от сладких напитков после 50 летЛюдям старше 50 лет стоит особенно внимательно следить за своим здоровьем и питанием.

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