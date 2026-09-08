SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

189 подписчиков

Известный британский журналист: «Сафонов определенно заслуживает «Золотой мяч» для вратарей за сохранение брака»

Известный британский журналист: «Сафонов определенно заслуживает «Золотой мяч» для вратарей за сохранение брака»

Известный британский футбольный журналист, главный редактор сайта Football Transfers Робин Бэрнер заявил, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов заслуживает выиграть приз имени Льва Яшина, вручаемый журналом France Football лучшему вратарю в мире по итогам года.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым