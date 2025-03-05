"Экономика не выдержит". Алтайские власти поручили спасти молочный завод в Кулунде

Руководству "Кулундаконсервмолоко" предстоит создать собственные молочные фермы Власти Алтайского края поставили перед руководством "Кулундаконсервмолоко" задачу нарастить объемы переработки молока в летний период, в том числе за счет создания собственных молочных ферм.
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