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Чемпионат Германии. «Унион» против «Шальке», «Боруссия» Дортмунд проведет матч в субботу, «Бавария» – в воскресенье

11 сентября « Унион » примет « Шальке » в стартовой игре 3-го тура Бундеслиги . 12 сентября « Боруссия » Дортмунд проведет домашний матч с «Падерборном».

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