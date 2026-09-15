Трансферное окно в РПЛ. Доходы превысили расходы

В Российской премьер-лиге (РПЛ) закрылось трансферное окно. И если судить по «громкости приобретений», «футбольной движухе» и тратах «на вход», оно стало самым унылым с 2022 года.
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