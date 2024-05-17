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В Калуге за 2 недели мая выявили 21 пьяного водителя

В Калуге за 2 недели мая выявили 21 пьяного водителя

В Калуге в ходе рейдов за первую половину мая выявили 21 водителя в состоянии опьянения. По данным полиции, за первые 2 недели мая во время оперативно-профилактических мероприятий сотрудникам Госавтоинспекции 21 водитель попался пьяным за рулем.

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