В Калуге за 2 недели мая выявили 21 пьяного водителя

В Калуге в ходе рейдов за первую половину мая выявили 21 водителя в состоянии опьянения. По данным полиции, за первые 2 недели мая во время оперативно-профилактических мероприятий сотрудникам Госавтоинспекции 21 водитель попался пьяным за рулем.