"У нас ад. Не могу ничего сделать": Русские ведут себя, как хозяева. Враг теряет самообладание

На северных участках фронта обстановка противоречива. Сообщения о продвижении ВС России соседствуют с данными о потере отдельных населённых пунктов.
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Идут тяжёлые бои в "серой зоне" и вполне возможно переход каких-то населённых пунктов "из рук в руки". Поэтому следует доверять той информации, которую озвучивает Генштаб ВС РФ.
Факт что в рядах ВСУ пока не наблюдается массовая сдача в плен. Мотивы разные, значит нужно добивать!