Сергій Рябков (архівне фото) Росія призупиняє допуск американських інспекцій на свої ядерні об'єкти МЗС РФ заявило, що російські військові експерти не можуть відвідувати американські арсенали ядерної зброї через санкції Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив у вівторок, що Москва припиняє допуск американських інспекторів на російські ядерні об'єкти, які раніше були відкриті відповідно […] Сообщение Росія припиняє допуск американських інспекцій на ядерні об'єкти появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.