Тупиковая ветвь

Александр Роджерс Мог ли я подумать в 2007 году, читая «Оборону тупика», что всё так сложится? Если честно, не только мог, но и надеялся (причём обоснованно).
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Внешний долг - это когда делают предоплату за твои товары, а внутренний это когда зажимают деньги у народа
не всё,далеко не всё так хорошо,автор.Для фельетона или сатирического обозрения статья сойдёт,на деле ещё не завтра украина будет разгромлена.
В России тоже дофига народа, национальная идея которых - свалить из страны. Да что там, ИИ утверждает, что это человеческий принцип - свалить туда, где теплее и богаче.
У нас еще в 2008 году появилась карикатура , изображающая любителей поковырять натовской палочкой медведя... Но то пока он в клетке... Поиьли клетку выстроил сам, самоограничился , так сказать... Но ковыряльщики не задумываются , что будет, если он из неё вырвется...