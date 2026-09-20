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Тупиковая ветвь

Тупиковая ветвь

Александр Роджерс Мог ли я подумать в 2007 году, читая «Оборону тупика», что всё так сложится? Если честно, не только мог, но и надеялся (причём обоснованно).

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Олег Орлов

У нас еще в 2008 году появилась карикатура , изображающая любителей поковырять натовской палочкой медведя... Но то пока он в клетке... Поиьли клетку выстроил сам, самоограничился , так сказать... Но ковыряльщики не задумываются , что будет, если он из неё вырвется...