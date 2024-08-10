Врач не рекомендует есть арбуз людям с некоторыми болезнями

Он содержит много витаминов, но, иногда, может навредить организму Арбуз обладает множеством полезных свойств, но есть некоторые заболевания, при которых его употребление может быть опасным, предупреждает врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.
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