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Не знает русский - в школу принимать нельзя: Глава СПЧ указал на хаос, который вызывают дети мигрантов

Не знает русский - в школу принимать нельзя: Глава СПЧ указал на хаос, который вызывают дети мигрантов

Глава СПЧ Валерий Фадеев подчеркнул, что позиция совета по детям мигрантов простая: если ребёнок не знает русский - в школу принимать его нельзя, прежде он должен освоить русский язык.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Нереально, чтобы люди с российским гражданством не знали русского языка. Если они его не знают, значит, гражданство фальшивое и должно быть прекращено. И конечно же, должна быть ответственность по фату появления фальшивого гражданства.
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9 час.
СЗ
Сергей Захаров
Не знающих русский язык, не должен иметь русского гражданства и, естественно, для детей запрет на посещение школ.
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8 час.
МВ
Михаил Воскресенский
А зачем они здесь, у них есть свои страны, школы, традиции. Вот пусть там живут, учатся и строят свою страну.
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8 час.

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