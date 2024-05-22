Не знает русский - в школу принимать нельзя: Глава СПЧ указал на хаос, который вызывают дети мигрантов

Вадим Кузнецов Нереально, чтобы люди с российским гражданством не знали русского языка. Если они его не знают, значит, гражданство фальшивое и должно быть прекращено. И конечно же, должна быть ответственность по фату появления фальшивого гражданства.

СЗ Сергей Захаров Не знающих русский язык, не должен иметь русского гражданства и, естественно, для детей запрет на посещение школ.