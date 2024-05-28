Под Волгоградом объявившиеся родственники делят выплату за погибшего бойца СВО

В ходе СВО погиб житель Волгоградской области Петр Сергачев. Он решил отправиться в зону боевых действий ради того, чтобы заработать денег и вернуть права на дочку, которая воспитывалась в приемной семье.
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