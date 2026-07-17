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В России изменили порядок выплаты пособия по беременности

В России изменили порядок выплаты пособия по беременности

В 2026 году в России изменился порядок назначения пособия по беременности и родам. С 1 июля выплаты оформляются автоматически: Социальный фонд получает данные об электронном больничном и передает их работодателю, поэтому большинству женщин больше не нужно подавать заявление.

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