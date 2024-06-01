Слишком хорошо, чтобы быть правдой

Юрий Селиванов 31 мая 2024 г., 18:54 Независимо от того, попали хуситы в атомный авианосец США, или нет, лебединая песня американского большого флота, похоже, уже спета Так называемые «мировые СМИ» крайне сдержанно реагируют на сообщение военного командования Йемена об успешном ударе по авианосцу ВМС США USS Dwight D.