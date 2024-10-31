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Царьград

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В России разработали стратегию борьбы с ожирением и сахарным диабетом

В России разработали стратегию борьбы с ожирением и сахарным диабетом

Эндокринологи России занялись борьбой с диабетом всерьёз.По оценкам специалистов, в России около тысячи человек ежежневно получают диагноз сахарный диабет, а каждый третий гражданин нашей страны имеет ожирение.

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