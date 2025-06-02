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Царьград

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Без уступок по территориям: Reuters раскрыл детали меморандума, предложенного Киевом

Без уступок по территориям: Reuters раскрыл детали меморандума, предложенного Киевом

Приведенный документ якобы должен стать основой русско-украинских переговоровАгентство Reuters обнародовало полный текст украинского меморандума о прекращении огня – документа, который станет основой для обсуждений на предстоящих переговорах между Россией и Украиной 2 июня в Стамбуле.

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