Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интерактивные площадки УМВД стали частью празднования 891 ‑ летия Твери

Интерактивные площадки УМВД стали частью празднования 891 ‑ летия Твери

Тверь торжественно отметила 891 ‑ летие со дня основания. В минувшее воскресенье для жителей и гостей города развернулась масштабная праздничная программа — с концертами, ярмарками, выставками, творческими площадками и гастрономическими зонами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии