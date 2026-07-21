Интерактивные площадки УМВД стали частью празднования 891 ‑ летия Твери

Тверь торжественно отметила 891 ‑ летие со дня основания. В минувшее воскресенье для жителей и гостей города развернулась масштабная праздничная программа — с концертами, ярмарками, выставками, творческими площадками и гастрономическими зонами.
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