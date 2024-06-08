Поездка на юг с семьей и собакой может омрачиться неожиданными наказаниями со стороны ГИБДД

Собака – еще один член семьи, которого нужно брать с собой в путешествие летом. Многие люди носят своих питомцев в машине, на заднем или даже на переднем сиденье вместе с сумками, пакетами и другими предметами.
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