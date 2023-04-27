Аргументы недели

98 619 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Знаменитый партизан и поэт, герой войны 1812 года Денис Давыдов, ещё при жизни объявленный в Польше врагом №1 писал: ...Посольство РФ в П...
  • Леонид Руси
    Педерасты учат нормальных как им жить, а лучше и не жить... )))Мнение латвийца: ...
  • Аршак Меликджанян
    ПОКА НЕ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ НА КАЖДЫЙ СВОЙ ПУК ЖЕСТКО САПОГОМ ПО МОРДЕ ВСЁ ЭТО БУДЕТ ПРОДОЛЖАТСЯ.Мнение латвийца: ...

Бывший премьер Словакии Фицо заявил, что вступление Украины в НАТО будет означать начало третьей мировой войны

Бывший премьер Словакии Фицо заявил, что вступление Украины в НАТО будет означать начало третьей мировой войны

Бывший премьер-министр Словакии и глава партии Smer Роберт Фицо в четверг, 27 апреля, выразил мнение, что вступление Украины в Североатлантический альянс будет означать начало третьей мировой войны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх