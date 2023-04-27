Бывший премьер-министр Словакии и глава партии Smer Роберт Фицо в четверг, 27 апреля, выразил мнение, что вступление Украины в Североатлантический альянс будет означать начало третьей мировой войны.
Популярные статьи
- Координатор подполья в Николаеве Лебедев заявил, что ракетный удар уничтожил двадцать высших украинских и иностранных офицеров
- Ветряные электрогенераторы на самом деле и вредны, и загрязняют окружающую среду
- Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин встретились и обсудили «очень горячие вопросы международного характера»
Свежие комментарии