Ребенок делает уроки с ИИ: запрещать или научить пользоваться?

Нейросети — это помощник, если использовать их с умом фото: Midjourney / ParentsДля многих родителей постоянное присутствие ИИ в жизни ребенка становится поводом для беспокойства: не разучится ли школьник думать самостоятельно, если любую задачу можно решить за пару минут с помощью ИИ?Руководитель развития проектов и сообществ школы цифровых навыков и ИИ «Алгоритмика» Светлана Видакас уверена: запрещать нейросети бессмысленно.