В Москве задержан участник рэп-баттла после фразы об избиении беременной русской

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ. В Москве сотрудники полиции задержали рэпера, который во время баттла позволил себе высказать оскорбление в отношении русской беременной женщины и призывал к межнациональной ненависти и вражде.
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