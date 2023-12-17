В Москве задержан участник рэп-баттла после фразы об избиении беременной русской

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ. В Москве сотрудники полиции задержали рэпера, который во время баттла позволил себе высказать оскорбление в отношении русской беременной женщины и призывал к межнациональной ненависти и вражде.